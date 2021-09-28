«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии

Главное: Народные депутаты от «Слуги народа» во время неофициального съезда в Трускавце получат «партийные Оскары» от руководства и прослушают диджей-сет от руководителя своей фракции.

Детали: Программа выездного заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце предусматривает награждение «лучших депутатов», сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андрея Ермака. Как сообщает «Украинская правда», жить «слуги» будут в трех отелях: Rixos, «Миротель» и «Лисова писня».

Проведение большого заседания фракции планируется в день приезда — 1 октября. Тогда же планируется сессия с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.

На следующий день ждут приезда президента Владимира Зеленского.

Как рассказал глава фракции Давид Арахамия, в его присутствии состоится неформальная часть в формате «гала-ужина» и церемонии раздачи наград. «Условно „партийный Оскар“ — за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией», — объяснил Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

Он также отметил, что на празднике станет диджеем для своих коллег под псевдонимом времен революции David Braun. Депутат напомнил, что ранее уже выступал в такой роли на партийных вечерниках.

В тему: В последний раз «слуги народа» собирались в Трускавце в августе 2019 года, в частности, в отели Rixos. Из-за приезда президента Владимира Зеленского в городе были введены повышенные меры безопасности.