Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии

Главное: Пограничники в Черноморском порту среди тканей из Турции нашли двух нелегальных мигрантов из Сирии. Они утверждают, что заплатили по 7000 евро каждый за переправку в Италию.

Детали: В Черноморском морском порту при оформлении теплохода, который прибыл из Турции, сотрудники Государственной пограничной службы, Службы безопасности и таможни задержали двух нелегальных мигрантов. Как сообщает пресс-служба ведомства, их обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации.

Иностранцы-нарушители никаких документов не имели. Они назвались гражданами Сирии и признались, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7000 евро за возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Оперативники также установили, что вблизи пункта пропуска «туристов» уже ожидал их соотечественник, у которого есть вид на жительство в Украине.

Открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия.

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