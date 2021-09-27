В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось

Главное: В Миргородском районе Полтавской области легковой автомобиль по неизвестным причинам съехал в речку, в результате чего погибли трое человек. Один выжил, но отказывается давать показания. Полиция пытается выяснить, что могло послужить причиной трагедии.

Детали: В субботу, 25 сентября, у села Великие Сорочинцы Полтавской области произошло ДТП с автомобилем Lada Priora, жертвами которого стали три человека. Как сообщает «Обозреватель», на видео с камеры видеонаблюдения видео, как машина неожиданно выехала с основной дороги на проселочную, после чего остановилась и медленно скатилась в речку Псел.

По информации правоохранителей, один из пассажиров успел выпрыгнуть, а остальные — по неизвестным причинам остались в салоне. При этом, как утверждают очевидцы, водитель подавал звуковые сигналы перед тем как автомобиль оказался в воде.

Пока неизвестно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь, выживший мужчина отказывается давать показания, утверждая, что ничего не помнит.

Тела достали лишь на следующий день. По словам пресс-секретаря областной полиции Юрия Сулаева, это связано с тем, что сообщение о происшествии поступило, когда уже стемнело, «поэтому проводить поисковые работы уже не могли».

«Теперь в рамках следствия будут проводить экспертизы, в том числе на наличие алкоголя в крови водителя. И на предмет технического состояния авто», — заключил полицейский.

В тему: 9 марта 2020 года возле села Великое Устье Сосницкого района Черниговской области автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» скатился вниз по обрыву и упал в Десну. 57-летний рыболов-любитель, находившийся за рулем, погиб на месте происшествия.