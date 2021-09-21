Президент Бразилии необычно оконфузился в Нью-Йорке

Главное: Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка. У политика не было прививки от коронавируса.

Детали: Президент Бразилии Жаир Болсонару оконфузился в Нью-Йорке, куда он приехал на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Политика не пустили в один из ресторанов из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Такой запрет действует в мегаполисе, а бразильский лидер выступает против вакцинации.

В итоге Жаиру Болсонару и его соратникам пришлось есть на улице.

Накануне мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что все мировые лидеры, которые едут в его город, должны сделать прививку. Его также поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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