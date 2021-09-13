Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет

Главное: Бритни Спирс проинформировала о своей помолвке. Ее жених – фитнес-тренер Сэм Асгари.

Детали: Американская певица Бритни Спирс сообщила о своей помолвке. Она опубликовала в одной из своих социальных сетей видео с обручальным кольцом и своим женихом – фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Артистка так прокомментировала данное событие: «Я не могу в это поверить».

Стоит отметить, что будущий муж младше 39-летней певицы на двенадцать лет. Они знакомы уже пять лет, встретившись на съемках ее клипа к песне Slumber Party.

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