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Видео-Новости > В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое

В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое

Александр Панько
17.08.21 11:48
214
В материалах о смерти мэра Кривого Рога нашли кое-что необъяснимое

Главное: На фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, получившего смертельное огнестрельное ранение, нашли несостыковки.

Детали: Пользователи соцсетей заметили, что на ранее опубликованной видеозаписи, якобы зафиксировавшей последние минуты жизни политика, Павлов ходит по дому с оружием и телефоном в руках, а также в тапках на босую ногу. Как сообщает ТСН, при этом на представленных следствием фотографиях после смерти видно, что на ногах у мэра появились темные высокие носки, которых не наблюдалось на видео.

Вопросы также вызывает время происшествия, так как, по официальной версии мэр погиб утром 15 августа, а на хронометраже с камер зафиксирован вечер 14 августа.

Отметим, что в полиции пока никак не комментируют это несоответствие.

В тему: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося.

Тэги: убийство, самоубийство, расследование, Кривой Рог, видео, криминал, новости Украины, Константин Павлов

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