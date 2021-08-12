Появилось видео, как в Японии корабль переломало пополам

Главное: В Японии сухогруз сел на мель. Его переломало пополам.

Детали: У берегов Японии произошло необычное ЧП. Появилось видео с места инцидента.

Тут во время шторма сухогруз Crimson Polaris сел на мель. После этого корабль переломало на две части.

Известно, что судно шло под панамским флагом из Таиланда и везло древесную щепку.

Из-за аварии произошел разлив нефти и масла.

С сухогруза при помощи вертолетов эвакуировали команду – 21 человека.

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