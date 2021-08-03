У россиянки в руках взорвался... батон

Главное: В России в руках у женщины взорвался батон. На хлебокомбинате, где произвели данный продукт, отметили, что хлеб выпекается при температуре 220 градусов, поэтому любые взрывчатые вещества сразу же бы обнаружили.

Детали: В России у женщины в руках взорвался батон, когда она в него воткнула нож. Об этом пишет astv.ru.

По словам россиянки, после взрыва запахло порохом.

«В составе нигде не написано, что есть взрывоопасные какие-то моменты... Вот такой батон. Он воняет порохом», — рассказала она.

Женщина засняла на видео куски обгоревшего батона и нож со следами горения.

Как рассказали на Долинском хлебокомбинате, где произвели данный батон, хлеб выпекается при температуре 220 градусов, поэтому любые взрывчатые вещества сразу же бы обнаружили.

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