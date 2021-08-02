В центре Киева полуголая девушка на глазах у копов станцевала стриптиз

Главное: В центре Киева на дорожном знаке девушка, одетая лишь в нижнее белье, станцевала стриптиз. Все это время за ней наблюдали трое полицейских.

Детали: В Киеве очевидцы заметили почти голую девушку на дорожном знаке, танцующую стриптиз. Видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

«Обычный день в центре», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как девушка в темном нижнем белье, забравшаяся на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.

Кроме того, все это время за девушкой наблюдали трое людей в форме правоохранителей, стоявшие рядом.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

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