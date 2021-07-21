Нью-Йорк окутал густой дым – названа причина

Главное: Дым окутал Нью-Йорк. Причина – лесные пожары в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния.

Детали: Нью-Йорк плотно окутало дымом. Причиной стали лесные пожары в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния.

Уже появилось видео случившегося.

При этом власти мегаполиса уверяют, что такой смог не является опасным, а качество воздуха не ухудшилось.

Несмотря на громкие заверения, многие жители предпочитают не выходить на улицу и дождаться, когда придет похолодание.

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