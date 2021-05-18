Появилось видео сильнейшего ливня с градом в Киеве

Главное: В Киеве пошел сильный дождь. Опубликовано видео стихии.
Детали: Во вторник, 18 мая, в Киеве разбушевалась непогода. Очевидцы уже делятся ее видео.
Украинскую столицу накрыл мощный дождь, который продолжается до сих пор.
Кроме этого в некоторых районах выпал град.
Несмотря на старания коммунальщиков накануне, в городе затопило многие дороги.
Это привело к пробкам.
Ближе к вечеру в Киеве ожидается настоящий транспортный коллапс.
Также известно, что из-за дождя возникли проблемы с движением общественного транспорта – троллейбусов и трамваев.
Прогнозируется, что ливни с грозами будут продолжаться еще несколько дней.
В тему: У Кличко предупредили киевлян об аномальных дождях.