Появилось видео сильнейшего ливня с градом в Киеве

Главное: В Киеве пошел сильный дождь. Опубликовано видео стихии.

Детали: Во вторник, 18 мая, в Киеве разбушевалась непогода. Очевидцы уже делятся ее видео.

Украинскую столицу накрыл мощный дождь, который продолжается до сих пор.

Кроме этого в некоторых районах выпал град.

Несмотря на старания коммунальщиков накануне, в городе затопило многие дороги.

Это привело к пробкам.

Ближе к вечеру в Киеве ожидается настоящий транспортный коллапс.

Также известно, что из-за дождя возникли проблемы с движением общественного транспорта – троллейбусов и трамваев.

Прогнозируется, что ливни с грозами будут продолжаться еще несколько дней.

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