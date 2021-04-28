Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США

Главное: Во Флориде тренировку футболистов прервал аллигатор. Опубликовано забавное видео инцидента.

Детали: Во Флориде (США) произошел необычный и забавный инцидент. Тренировку футбольной команды «Торонто» прервал аллигатор.

Животное пробралось на базу, где разминались спортсмены, после чего занятие было сорвано.

Сперва сами футболисты испугались хищника, но после, поняв, что тот не собирается нападать, принялись фотографировать его и шутить.

Вскоре аллигатору надоело «слоняться без дела» и он уполз восвояси.

Уже появилось видео происшествия:

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