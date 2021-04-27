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Видео-Новости > Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года

Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года

Агата Кловская
27.04.21 10:33
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Билл Гейтс рассказал, за счет чего удастся победить коронавирус к концу 2022 года

Главное: Билл Гейтс не перестает утверждать, что к концу 2022 года человечество вернется к нормальной жизни, победив коронавирус. По его словам, обмен вакцинами будет расти, в результате число случаев заболевания удастся существенно сократить.

Детали: Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в очередной раз заявил, что к концу 2022 года мир полностью вернется к нормальной жизни. Об этом основатель Microsoft сказал в интервью Sky News.

По его словам, обмен вакцинами будет расти, в результате число случаев заболевания COVID-19 удастся существенно сократить.

В небольшом интервью британскому каналу Гейтс указал на высокую скорость охвата населения вакцинацией от коронавируса в богатых странах, включая США и Великобританию. По его мнению, это помогает высвободить дозы вакцин для обмена с другими странами.

Хотя он не ожидает, что COVID-19 будет искоренен к следующему году, по его прогнозам, что к концу 2022 года количество заболевших удастся сократить до «очень небольшого числа».

65-летний богач также отметил, что подготовка к будущим пандемиям должна стать «главным приоритетом», и выразил опасение, что о ней забудут, как уже происходило не раз после вспышек Эболы.

Но все же он надеется, что из-за разрушительных глобальных экономических и человеческих потерь от пандемии «пережившее ее поколение будет помнить об этом».

В тему: Билл Гейтс назвал дату победы над коронавирусом.

Тэги: общество, здоровье, мир, Билл Гейтс, коронавирус

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