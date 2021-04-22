Стало известно, когда Киев может выйти из «красной» зоны карантина

Главное: «Красную» зону карантина в Украине могут сократить уже на следующей неделе. Киев и еще пять областей страны могут выбыть из этой зоны.

Детали: На следующей неделе могут значительно сократить «красную» зону карантина. Такой прогноз озвучил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Из этой зоны могут выбыть пять областей и Киев.

По данным KSE, ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться.

«На следующей неделе из „красной“ зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев», — отметил Ганиченко.

Вместе с тем, он отметил, что Донецкая область может попасть в «красную» зону. В тот самый момент некоторые регионы могут попасть сразу в «желтую» зону карантина, минуя «оранжевую».

В тему: В Минздраве обновили карантинные зоны в Украине. Пока что только в трех областях действуют наименее строгие ограничения.