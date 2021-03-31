Появилось видео, как мужчина с бензопилой пошел на штурм парламента Словении

Главное: В Словении мужчина бросился на парламент страны с бензопилой. При этом на поводке он держал собаку.

Детали: Необычный инцидент произошел в Любляне во время митинга против жестких ограничений из-за пандемии COVID-19. Уже опубликовано видео, которое сделал один из очевидцев.

На кадрах видно, как мужчина с небольшой собачкой на поводке подошел к зданию Государственного собрания Словении, которое находится на площади Республики, после чего включил бензопилу и попытался совершить штурм.

При этом, как говорят свидетели инцидента, он кричал «С меня хватит локдауна!».

Впрочем, его попытка завершилась неудачей: правоохранители быстро скрутили хулигана.

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