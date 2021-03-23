Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов

Главное: Очередная бойня потрясла США. Погибли не менее десяти людей.

Детали: В американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла бойня в местном супермаркете. Ее жертвами стали не менее десяти человек, в том числе один полицейский.

Известно, что отморозок, чьи мотивы сейчас выясняются, был ранен, после чего его задерджали.

Правоохранители говорят, что угрозы местному населению нет.

Тем временем опубликованы кадры самой стрельбы и задержания убийцы:

В тему: Появилось видео, как американский полицейский протаранил толпу на автомобиле.