Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием

Главное: Певица Тина Тернер заявила, что уходит навсегда. Появилось ее печальное признание.

Детали: Легендарная американская певица Тина Тернер заявила, что навсегда уходит и прощается со своими поклонниками. Об этом говорится в трейлере документального фильма Tina от канала Sky News, премьера которого пройдет на HBO Max 28 марта

81-летняя артистка призналась: «Я хочу войти в третью и последнюю главу своей жизни и скрыться от всеобщего внимания».

Также она призналась, что у нее немало проблем со здоровьем, включая перенесенный инсульт и онкологическое заболевание.

Кроме этого женщина страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому подверглась в браке с первым мужем – музыкантом и продюсером Айком Тернером.

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