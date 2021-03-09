В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента

Главное: В ходе протестной акции митингующие заблокировали здание парламента Армении в Ереване. Они установили палатки, однако не стали заходить внутрь.

Детали: Во вторник, 9 марта, во время митинга в Ереване представитель оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян призвал протестующих перекрыть все входы в расположенное рядом здание Национального собрания, чтобы не пускать внутрь депутатов. Как сообщает «Радио Азутутюн», после этого ситуация начала накаляться.

В ходе столкновений с полицией сторонниками оппозиции удалось перекрыть вход в парламент со стороны улицы Демирчяна, где они установили палатку.

При этом координатор движения Ишхан Сагателян призвал не поддаваться на провокации и заявил, что протестующие не собираются заходить на территорию и в здание парламента.

Движение требует отставки премьер-министра и формирования временного правительства во главе с Манукяном, которое через год проведет досрочные парламентские выборы. При этом, как обещают лидеры движения, сам Манукян и его партия в этих выборах участвовать не будут.

В тему: Вечером 9 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором с 1 сегодняшнего дня в регионе прекращаются бои. При этом Армения до 15 ноября обязывается вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и территории Газахского района, находящиеся под контролем Еревана.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о военной капитуляции Армении.

Спустя несколько часов несколько сотен армян ворвались в здание парламента, устроили погром и избили спикера Арарата Мирзояна.

10 ноября командир армянских добровольцев поставил депутатам парламента Армении ультиматум с требованием отменить совместное заявление с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

На следующий день оппозиция потребовала от премьер-министра Никола Пашиняна подать в отставку и объявила ему ультиматум. Столкновения продолжились.