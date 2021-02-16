Депутат Киевсовета набил морду комику из-за матерщины в выступлении

Главное: В одном из киевских кинотеатров произошла потасовка между депутатом Киевсовета Константином Богатовым и известным стендап-комиком Владиславом Капицей. Поводом стало матерное выступление другого комика — Дмитрия Полищука.

Детали: Депутат Киевского городского совета от фракции «Голос» Константин Богатов побил киевского стендапера, а также сценариста и соведущего саркастического проекта «Телевидение Торонто» Владислава Капицу. Как сообщил Влад Капица на своей странице в Facebook, инцидент произошел 14 февраля в зале кинотеатра «Братислава».

По словам Капицы, еще перед началом концерта администратор предупредила его, что среди зрителей будет «важный человек». Вскоре после начала выступления стендапера Дмитрия Полищука, Капица увидел, что какой-то человек в зале начал живо двигаться.

За этим последовали крики с требованием остановить выступление Полищука. По словам комика, депутата Богатова не устроили нецензурные слова, которые звучали во время стендапа.

Разговор с Капицей закончился тем, что депутат ударил его по лицу, в результате чего у комика из рук вылетел телефон, которым он снимал видео. Хотя часть он успел записать. Следующего удара комику удалось избежать. Полиция, приехавшая на вызов, помогла вывести депутата из зала, а концерт продолжился.

По словам Капицы, драка для него закончилась синяком, царапинами и сломанными очками.

Он также опубликовал видео инцидента.

В комментариях к посту Богатов признал, что был неправ. «Влад Капица, я извинился в смске и предложил вам принести свои извинения лично. Моя реакция на стендап вашего друга была неадекватной, я не был знаком с этим жанром и так отреагировал на нецензурную лексику», — написал он.

В свою очередь партия «Голос» на официальной странице в Facebook принесла актеру свои извинения и осудила поведение Богатова и пообещала дать оценку его действиям на ближайшем собрании в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации.

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