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Видео-Новости > В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ

В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ

Александр Панько
28.01.21 14:58
62
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ

Главное: В Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве появится гигантский покерный клуб. По данным журналистов, он имеет признаки казино, где будут играть на деньги.

Детали: Федерация профсоюзов Украины на 10 лет отдала в аренду подвальное помещение здания Дома профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве общей площадью около 1 тыс. кв м. Как сообщает канал «Слидство.Инфо» в Telegram со ссылкой на госреестр недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера.

Журналистам удалось попасть внутрь помещения. Человек, представившийся заведующим клуба показал им VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на «кэш», то есть на деньги.

Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат якобы будут обслуживать «свои» официанты.

В свою очередь президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко в комментарии журналистам подтвердил, что там будет создан игровой зал, но опроверг информацию об игре на деньки. «Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить», — заявил он.

Председатель Федерации профсоюзов Григорий Осовой также сказал, что в Доме профсоюзов обустраивают спортивное заведение, а не казино. «Это не центр, где играют на деньги», — сказал он.

 

В тему: Во времена Революции достоинства Дом профсоюзов был штабом митингующих. В самые горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека. Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию потребовалось четыре года

Напомним: Ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе «Каратель» и L’kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

Тэги: Киев, общество, расследование, казино, покер, криминал, Дом профсоюзов, новости Украины

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