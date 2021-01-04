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Видео-Новости > «Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета

«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета

Александр Панько
04.01.21 16:07
694
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета

Главное: Белорусская оппозиция опубликовала запись якобы совещания у бывшего главы КГБ этой страны, в ходе которого он заявляет о планах убийства журналиста Павла Шеремета и ряда других оппозиционных деятелей. В качестве заказчика он называет президента Беларуси Александра Лукашенко.

Детали: В Сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко. Аудио опубликовал оппозиционный канал NEXTA Live в YouTube.

Как сказано в описании, запись сделана в апреле 2012 года, ее передал в Брюссель бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. На ней сотрудники КГБ обсуждают способы ликвидации людей, которые «кукарекают» в Германии.

Зайцев заявляет, что нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство» и что «президент ждет этих четких мероприятий».

«Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут», — говорит на записи якобы председатель КГБ.

Кроме того, на записи можно услышать доказательства того, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств.

Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды $1,5 млн.

На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

Как сообщает «Еврорадио», аудиозапись была слишком низкого качества для проведения биометрического «анализа распознавания спикера». Эксперт Национального Центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас изучала ее в 2020 г по запросу издания EUobserver и отметила, что на записи удалена цифровая подпись, которая мог бы способствовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено никаких заметных следов аудио-манипуляций.

В тему: Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины в центре Киева 20 июля 2016 года.

По предварительным данным МВД, машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Позднее полиция озвучила первые версии случившегося. В частности, профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».

12 декабря 2019 года МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета.

Спустя два дня спикер ведомства Артем Шевченко объявил, что на данный момент подозрения по делу вручены троим лицам: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Тэги: убийство, Александр Лукашенко, оппозиция, КГБ, запись, Павел Шеремет, Беларусь, Telegram

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