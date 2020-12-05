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Видео-Новости > Рыбак из Таиланда выловил что-то непонятное и решил снять это на видео

Рыбак из Таиланда выловил что-то непонятное и решил снять это на видео

Агата Кловская
05.12.20 13:28
1167
Рыбак из Таиланда выловил что-то непонятное и решил снять это на видео

Главное: В таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

Детали: 41-летний рыбак Деша Сричай из таиландской провинции Краби нашел странное животное среди рыб, попавших в его сеть. Как сообщает Lenta.ru, он с ужасом отбросил сеть, а затем осторожно потыкал существо палкой.

Рыбак подумывал о том, чтобы сжечь его, но в итоге решил снять на видео и отпустить в реку.

Друзья Сричая полагают, что ему попалась морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Эти иглокожие вырастают до 30 сантиметров в диаметре и могут иметь до десяти конечностей.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

Тэги: рыбак, Таиланд, мир, река, существо, монстр, чудовище

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