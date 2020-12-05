Рыбак из Таиланда выловил что-то непонятное и решил снять это на видео

Главное: В таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

Детали: 41-летний рыбак Деша Сричай из таиландской провинции Краби нашел странное животное среди рыб, попавших в его сеть. Как сообщает Lenta.ru, он с ужасом отбросил сеть, а затем осторожно потыкал существо палкой.

Рыбак подумывал о том, чтобы сжечь его, но в итоге решил снять на видео и отпустить в реку.

Друзья Сричая полагают, что ему попалась морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Эти иглокожие вырастают до 30 сантиметров в диаметре и могут иметь до десяти конечностей.

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