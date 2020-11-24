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Видео-Новости > В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа

В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа

Агата Кловская
24.11.20 16:57
1282
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа

Главное: Правоохранители разоблачили деятельность сети борделей, замаскированных под массажные салоны в центре Киева. Час «развлечений» здесь стоил от 1000 до 2500 гривен.

Детали: Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно со следственным отделом Печерского управления полиции и оперативными службами пресекли деятельность нескольких салонов эротического массажа. Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, 28-летний организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.

Для реализации преступного умысла женщина разместила в Сети объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги, а также исполняла роли администратора и диспетчера.

В салоне посменно работали пять девушек, час развлечений с которыми стоил от 1000 до 2500 гривен. Половину полученных средств проститутки отдавали организаторше, а остальные оставляли себе.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.

Организатору объявлено подозрение в совершении преступления по статье о сутенерстве или вовлечении в занятие проституцией. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Операция по пресечению деятельности сети борделей в Киеве

Операция по пресечению деятельности сети борделей в Киеве

Операция по пресечению деятельности сети борделей в Киеве

В тему: 17 июля 2015 года патрульная полиция разоблачила бордель в самом центре Киева, неподалеку от Михайловского собора.

В начале 2019 года правоохранители пресекли деятельность двух борделей в центре Киева. Интимный бизнес в двух квартирах на Большой Васильковской и Крещатике наладила 32-летняя жительница Полтавы.

Тэги: Киев, массаж, проституция, криминал, бордель, Национальная полиция Украины, новости Украины

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