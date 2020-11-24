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Видео-Новости > Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове

Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове

Александр Панько
24.11.20 14:27
362
Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове

Главное: Футбольные хулиганы в Чернигове напали на директора местного стадиона Александра Овчаренко и забросили его в мусорный бак. По их данным, он может запретить выступления «Десны».

Детали: В Чернигове около 30 человек пришли в кабинет и. о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову. Как сообщает «Суспильне», молодых людей с символикой футбольного клуба «Десна» организованно подвезли к стадиону.

В ходе экзекуции они выкрикивали в адрес чиновника нецензурные лозунги.

Никаких комментариев журналистам нападавшие не предоставили, однако, по данным издания, ранее представитель «ультрас» «Десны» Богдан Дементов разместил в соцсетях сообщения о том, что с приходом нового руководителя команде из Чернигова якобы могут запретить проводить на стадионе домашние матчи.

При этом Овчаренко эти обвинения опроверг.

Отметим, что Александр Овчаренко был назначен и. о. директора стадиона им. Гагарина 18 ноября.

«Десна» — профессиональный футбольный клуб из Чернигова. Выступает в Премьер-лиге. Является одним из 11 клубов, которые сохранили профессиональный статус с самого первого сезона чемпионата Украины.

В тему: В мае 2018 года Украину захлестнула волна беспорядков, устроенных радикальными футбольными болельщиками.

Тэги: драка, футбол, стадион, спорт, криминал, Чернигов, ультрас, Александр Овчаренко

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Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
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Разъяренная толпа устроила расправу над директором стадиона в Чернигове
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