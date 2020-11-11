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Видео-Новости > В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум

В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум

Александр Панько
11.11.20 19:37
385
В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум

Главное: Армянская оппозиция требует от премьер-министра Никола Пашиняна подать в отставку и объявила ему ультиматум. В центре Еревана происходят стычки протестующих с правоохранителями. Пострадали трое полицейских.

Детали: Оппозиционные фракции парламента Армении предъявили ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну. Как сообщает Lenta.ru, в ходе митинга протеста против соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян дал главе правительства время до полуночи, чтобы собрать заседание парламента и подать в отставку.

Если это требование не будет выполнено, оппозиция обещает на следующий день решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».

При этом, по данным Сагателяна, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» уже собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. «В повестке заседания — отставка Пашиняна», — заключил Сагателян.

Кроме того, как сообщает Газета.ру, оппозиция также объявила о создании комитета национального спасения.

 

Отметим, что на площади Свободы в Ереване уже второй день происходит акция протеста. Митингующие скандируют «Никол — предатель», происходят стычки с полицией. Как сообщает Армения Sputnik, пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Одного из пострадавших увели сослуживцы.

К центру Еревана стягиваются силы внутренних войск, Службы национальной безопасности. Сотрудники полиции встали стеной между участниками митинга и ее организаторами, пытаясь задержать активистов.

В свою очередь правительство Армении, как сообщает Цензор.НЕТ, пообещало принять все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить государственного переворота. «Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь», — заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

По его словам, «власть не позволит некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов».

Агаджанян признал, что у общественности сформировались вопросы в связи с ситуацией по Карабаху, ответы на которые еще не даны, однако он заверил, что «объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является на данный момент максимумом, который можно было обнародовать».

«Но также вы должны быть уверены, что ни одна деталь всего этого процесса не будет скрыта от общественности. Это исключено», — заключил чиновник.

В тему: Вечером 9 ноября 2020 года главы Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором с 1 сегодняшнего дня в регионе прекращаются бои. При этом Армения до 15 ноября обязывается вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и территории Газахского района, находящиеся под контролем Еревана.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о военной капитуляции Армении.

Спустя несколько часов несколько сотен армян ворвались в здание парламента, устроили погром и избили спикера Арарата Мирзояна.

10 ноября командир армянских добровольцев поставил депутатам парламента Армении ультиматум с требованием отменить совместное заявление с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

Тэги: Армения, Азербайджан, протест, мир, оппозиция, Нагорный Карабах, отставка, Ереван, Никол Пашинян

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