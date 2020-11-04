Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение

Главное: 912 школ в Украине перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: В Украине на дистанционное обучение перевели 912 учебных заведений. О новом антирекорде и ситуации в школах рассказал на брифинге в среду министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, коронавирусом в школах заразились менее 1% от общего количества учеников — 5,2 тыс. человек. С учителями ситуация сложнее — болеют в два раза больше.

«Легко пройти вторую волну коронавируса не получится», — сказал министр.

Как отметил Степанов, негативная динамика сейчас по всей Европе и в ближайшее время возможностей остановить эпидемию у нас нет: количество зараженных будет расти, больницы будут заполнятся.

В тему: Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.

В Офисе президента Украины объяснили, что именно предусматривает ужесточение карантинных ограничений в стране.