В Вене произошел масштабный теракт: все подробности и видео

Главное: В Вене произошел теракт. Появилось видео.

Детали: В Вене произошел масштабный теракт. Правоохранители поведали подробности.

Сообщается, что атака началась вечером понедельника, 2 ноября.

В нападении участвовали около семи человек.

Жертвами теракта стали не менее двух людей, также еще пятнадцать человек пострадали.

Среди раненных есть копы.

Сначала отморозки открыли стрельбу на улице Сайтенштеттенгассе рядом с синагогой.

После этого прокатилась еще череда нападений на соседних улицах.

Бандиты стреляли из ружей и автоматов.

Появлялись слухи о заложниках, но они не подтвердились.

Кроме этого есть информация, что один из террористов был убит.

Также СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяли на себя джихадисты, которые назвали атаку местью за участие Австрии в коалиции во главе с США в войне с ИГИЛ.

Сейчас продолжаются поиски преступников.

В тему: 29 октября 2020 года мы писали, что в Ницце совершен теракт. Одна женщина обезглавлена, мужчине перерезали горло.