В России хладнокровно расстреляли бойца ММА. Момент убийства попал на видео

Главное: В дагестанском городе Хасавюрт в одном из кафе расстреляли бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. По подозрению в убийстве были задержаны два человека.

Детали: Боец смешанного стиля Шамиль Абдулмуслимов был убит в одном из кафе дагестанского города Хасавюрт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 22 октября. По данным СК, на теле 35-летнего спортсмена обнаружили огнестрельное ранение. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В СК уточнили, что по подозрению в убийстве мужчины были задержаны два человека: 24-летний и 53-летний местные жители.

Предварительной причиной убийства спортсмена могли стать разногласия из-за земельного участка.

Абдулмуслимов последний раз бился в 2013 году, наиболее его известным соперником был Шамиль Абдурахимов, который ныне выступает в UFC.

В тему: В перестрелке, которая произошла 10 августа 2017 года на пляже в Полтаве, был убит чемпион Украины по смешанным единоборствам (MMA).