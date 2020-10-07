Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами

Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами

Автор: «Фраза»
07.10.20 20:54
77
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами

Главное: Фанаты певицы Билли Айлиш ополчились против Дональда Трампа. Они готовят ему неприятный сюрприз.

Детали: В интернете набирает обороты интересный флэш-моб. Фанаты 18-летней американской певицы Билли Айлиш, являющейся самым популярным артистом мировой сети, готовы обрушить рейтинг президента США Дональда Трампа накануне выборов главы государства, запланированных на 3 ноября.

Скандальный клип певицы «bad guy» уже набрал на YouTube более 979 миллионов просмотров и, как подсчитали эксперты, возьмет отметку в миллиард просмотров как раз накануне президентских выборов.

Фанаты Билли Айлиш утверждают, что после этого она выступит с заявлением, которое окончательно обрушит рейтинг Дональда Трампа, против которого выступает певица.

Накануне Билли Айлиш опубликовала новый клип с песней к выходящему фильму о Джеймсе Бонде. За первые часы он собрал миллионы просмотров.

В тему: 20 августа 2020 года мы писали, что Билли Айлиш жестко прошлась по президенту США Дональду Трампу. Она выступила на съезде Демократической партии.

Тэги: США, певица, мир, YouTube, культура, Дональд Трамп, выборы президента США, курьезы, Билли Айлиш

Комментарии

Статьи

07.10.20 09:25

Американский Кит. Что стоит за возможным назначением нового посла США в Украине?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний
07.10.20 20:04

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний

Автор: FromUA

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 7 октября 2020 года

Главные новости за 7 октября 2020 года
07.10.20 18:59
386
Последние новости
07.10.20 20:54

Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
07.10.20 19:09

Одна из политических сил выставила на Черниговщине кандидата с очень говорящей фамилией
07.10.20 18:59

Главные новости за 7 октября 2020 года
07.10.20 17:36

Митрополит УПЦ объяснил, как человек может реализовать замысел Бога
07.10.20 17:04

Штаб Союза армян Украины начал оказывать помощь в Ереване
07.10.20 16:57

Появился новый опасный штамм известной «детской» болезни
07.10.20 16:16

Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Фото и Видео
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
«Динамо» в последний момент все же усилилось бразильцем и румыном
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
В столичной маршрутке карманник попался на «горячем». После этого он достал нож
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.