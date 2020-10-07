Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами

Главное: Фанаты певицы Билли Айлиш ополчились против Дональда Трампа. Они готовят ему неприятный сюрприз.

Детали: В интернете набирает обороты интересный флэш-моб. Фанаты 18-летней американской певицы Билли Айлиш, являющейся самым популярным артистом мировой сети, готовы обрушить рейтинг президента США Дональда Трампа накануне выборов главы государства, запланированных на 3 ноября.

Скандальный клип певицы «bad guy» уже набрал на YouTube более 979 миллионов просмотров и, как подсчитали эксперты, возьмет отметку в миллиард просмотров как раз накануне президентских выборов.

Фанаты Билли Айлиш утверждают, что после этого она выступит с заявлением, которое окончательно обрушит рейтинг Дональда Трампа, против которого выступает певица.

Накануне Билли Айлиш опубликовала новый клип с песней к выходящему фильму о Джеймсе Бонде. За первые часы он собрал миллионы просмотров.

В тему: 20 августа 2020 года мы писали, что Билли Айлиш жестко прошлась по президенту США Дональду Трампу. Она выступила на съезде Демократической партии.