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Видео-Новости > В Бишкеке начались массовые акции протеста. Захвачено здание парламента, есть погибший

В Бишкеке начались массовые акции протеста. Захвачено здание парламента, есть погибший

Агата Кловская
06.10.20 10:03
796
В Бишкеке начались массовые акции протеста. Захвачено здание парламента, есть погибший

Главное: В Киргизии состоялись парламентские выборы. После них вспыхнули массовые беспорядки в столице страны Бишкеке: захвачено здание парламента, есть погибший.

Детали: После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке вспыхнули многотысячные акции. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Акцию начали пять партий — «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон Казат», «Ыйман Нуру» и «Ордо», ранее они подписали резолюцию об объединении. Кроме того, партии «Республика» и «Ата Мекен» тоже заявили о несогласии с результатами выборов и сообщили, что проведут свой митинг.

Вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщает АКИpress.

На территорию Белого дома полетели «коктейли Молотова». Также появилось сообщение о захвате митингующими здания парламента.

Также издание информирует, что протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Он вышел к демонстрантам.

«Алмазбека Атамбаева в 4:30 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим», — говорится в сообщении.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. Об этом сообщает 24.kg.

Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, а соотечественников — не поддаваться на провокации.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», — заявил он.

Он также предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

В то же время лидер оппозиционной партии «Мекенчил» заявил, что протестующие в Киргизии намерены «назначить» временного премьер-министра.

По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе протестов в Киргизии погиб человек. Еще 590 митингующих получили ранения и были доставлены в больницы.

«Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.

Также Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел предупредить лидеров европейских государств и в частности Владимира Зеленского об ответственности «за разжигание беспорядков».

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. После этого люди вышли на акции протеста.

Тэги: митинг, общество, протест, политика, Киргизия, акция протеста, Бишкек

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