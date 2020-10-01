Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным

Главное: Алла Пугачева прокомментировала вероятность своего развода с Максимом Галкиным. Она опубликовала таинственное видео.

Детали: 71-летняя российская певица Алла Пугачева прокомментировала слухи о разводе с 44-летним юмористом Максимом Галкиным, брак с которым продолжается с 2011 года. Она опубликовала в социальной сети очень таинственное видео.

На нем она спела песню «Осенние листья», однако изменила в тексте некоторые слова.

Алла Пугачева заявила: «И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?».

Но судя по комментариям, ответ певицы поняли далеко не все ее поклонники.

Видео:

В тему: 24 июля 2020 года мы писали, что пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети.