В Одессе произошел странный инцидент со львами

Главное: В Одессе мужчина залез в вольер со львами ради селфи. Появилось видео.

Детали: Необычный инцидент произошел в Одессе. Тут в местном биопарке мужчина решил залезть в вольер со львами, чтобы сделать селфи.

Как передает «Думская», молодой человек не пострадал.

На инцидент быстро среагировала полиция: хулиган не хотел покидать занятую позицию, после чего коп успокоил его газовым баллончиком.

Возмутителя спокойствия благополучно вывели из логова хищников.

Очевидцы говорят, что парень вел себя неадекватно – дразнил животных, оскорблял полицейских и окружающих.

Видео:

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что в Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе.