Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > В Одессе произошел странный инцидент со львами

В Одессе произошел странный инцидент со львами

Александр Панько
23.09.20 12:07
869
В Одессе произошел странный инцидент со львами

Главное: В Одессе мужчина залез в вольер со львами ради селфи. Появилось видео.

Детали: Необычный инцидент произошел в Одессе. Тут в местном биопарке мужчина решил залезть в вольер со львами, чтобы сделать селфи.

Как передает «Думская», молодой человек не пострадал.

На инцидент быстро среагировала полиция: хулиган не хотел покидать занятую позицию, после чего коп успокоил его газовым баллончиком.

Возмутителя спокойствия благополучно вывели из логова хищников.

Очевидцы говорят, что парень вел себя неадекватно – дразнил животных, оскорблял полицейских и окружающих.

Видео:

В тему: 18 сентября 2020 года мы писали, что в Одессе 4-летняя девочка одна гуляла по городу, пока ее мама выпивала в кафе.

Тэги: животные, общество, Одесса, регионы, селфи, курьезы, новости Украины, биопарк

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.09.20 08:00

На смерть Тесака. Или Навальный здорового человека

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Удаленную работу хотят узаконить: как изменится труд украинцев
22.09.20 16:01

Удаленную работу хотят узаконить: как изменится труд украинцев

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста

Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
23.09.20 13:10
424
Последние новости
23.09.20 14:14

В киевском метро нашли нечто неизвестное науке
23.09.20 13:18

Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
23.09.20 13:10

Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
23.09.20 12:55

Глава Комитета ВР по правам человека призвал расследовать избиение священника УПЦ
23.09.20 12:28

Стало известно, когда украинцев начнут прививать от коронавируса
23.09.20 12:12

Депутаты выступили против дискриминации верующих УПЦ
23.09.20 12:07

В Одессе произошел странный инцидент со львами
Фото и Видео
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
В Киеве прикрыли еще одну табачную точку
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.