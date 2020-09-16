Появилось видео, как нападающий сборной Украины вывел свою команду в квалификации Лиги чемпионов на наше «Динамо»

Главное: Украинский нападающий Роман Яремчук забил победный мяч в квалификации Лиги чемпионов. Теперь его «Гент» сыграет с киевским «Динамо».

Детали: Нападающий сборной Украины Роман Яремчук помог бельгийскому «Генту» обыграть в третьей квалификации Лиги чемпионов австрийский «Рапид» (2-1). 24-летний бомбардир реализовал пенальти, сделав счет 2-0.

Теперь в финальной квалификации его команда сразится с киевским «Динамо».

Первый матч 23 сентября пройдет в Бельгии, а ответный – 29 сентября – в Киеве.

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