На Сумщине коп направил пистолет на женщин с ребенком за то, что те забыли маски

Главное: В Сумской области в городе Путивль полицейский угрожал людям пистолетом лишь из-за того, что те зашли в магазин, забыв надеть маски.

Детали: В городе Путивль Сумской области молодой полицейский угрожал женщинам с детьми пистолетом за вход в супермаркет без масок, несмотря на то, что девушки исправили ошибку по требованию администрации магазина. Об этом сообщает общественная организация «Стоп коррупции» в Facebook.

Как отмечается, двое девушек ехали в палаточный городок с детьми и по дороге посетили супермаркет АТБ. Путешественницы забыли маски и вернулись за ними в машину после замечания администрации магазина. Однако наблюдавшая за ситуацией полиция решила все же провести профилактическую беседу.

«Через полтора часа те же правоохранители поймали женщин на улице и потребовали подписать протокол об административном правонарушении, подчеркивая необходимость идти в участок», — указано в сообщении.

Девушки вернулись в машину за документами, после чего приняли решение уехать. Правоохранители стали бросаться на машину, а один из них даже направил пистолет на лобовое стекло и криками вынудил девушек покинуть авто. На ролике слышно, как мать успокаивает плачущего ребенка, который испугался направленного в свою сторону оружия.

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