Сотни хасидов задержали в украинских аэропортах, – руководитель Объединенной еврейской общины

Главное: Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус. Они пытаются въехать в Украине до официально закрытия границ, которое должно произойти 29 августа.

Детали: Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач утверждает, что сотни израильских граждан держат в аэропортах разных городов Украины, не пуская в страну. «Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 „развернули“, так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину», — написал Ткач на своей странице в Facebook.

При этом он напомнил, что запрет на въезд в Украину в соответствии с решением Кабинета министров начнет действовать лишь с 00:00 29 августа.

«По нашей информации, сегодня в Украину со всех сторон едут более тысячи хасидов, которые хотят успеть до закрытия границ иностранцам», — заключил Ткач, подчеркнув, что речь идет об израильтянах, которые не сдали тесты на коронавирус в своей стране.

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.