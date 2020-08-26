Кличко решил затянуть в политику еще одного легендарного спортсмена

Главное: Легендарный украинский футболист Александр Шовковский принял решение идти в политику. На съезде партии «Удар» Виталия Кличко он объявил о баллотировании в городской совет от этой политической силы.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко на съезде партии «Удар» представил команду, которую будет вести на местные выборы. Как сообщается на странице политика в Facebook, партия пойдет на выборы самостоятельно, но «готова сотрудничать с другими демократическими силами».

Среди тех, кто пойдет на выборы с Кличко: сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, ряд чиновников Киевской городской государственной администрации, а также известный украинский футболист Александр Шовковский. Сам он не смог присутствовать на съезде из-за подготовки к матчам Лиги нации. Но записал участникам съезда видеообращение.

«Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к команде УДАРа. Я не подведу», — заявил Шовковский в своем обращении.

Александр Шовковский — бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины, ассистент главного тренера сборной Украины. Является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. Лучший вратарь мира по отражению пенальти по версии спортивного сайта «Bleacher Report».

В тему: В феврале 2020 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Александру Шовковскому стоило бы возглавить Министерство молодежи и спорта. Однако эта идея так и не была реализована.