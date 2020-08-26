В Детройте молодую девушку едва не похоронили заживо

Главное: В США едва не похоронили заживо девушку. Она пришла в себя в похоронном бюро.

Детали: Дикий случай произошел в американском Детройте. Тут из-за ошибки врачей едва не похоронили заживо двадцатилетнюю девушку.

По данным местных СМИ, накануне, 23 августа, она «перестала подавать признаки жизни», а приехавшие на вызов врачи после получаса попыток вернуть ее в сознание признали пациентку мертвой.

В свою очередь, как сообщается, «из-за отсутствия признаков насильственной смерти судмедэксперты не стали проводить вскрытие и передали тело родственникам».

Однако уже в похоронном бюро выяснилось, что девушка дышит.

Сейчас она находится в больнице и подключена к аппарату ИВЛ.

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