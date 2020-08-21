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Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети

Агата Кловская
21.08.20 11:37
1738
Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети

Главное: Видео целующихся обезьян набирает популярность в социальных сетях. Его сняли в зоопарке Китая.

Детали: Китайский врач снял забавное видео в зоопарке городского округа Пуэр. Он запечатлел двух целующихся обезьян.

Как пояснил мужчина, животные «пародировали» увиденную ими влюбленную парочку.

Смешно и другое: заметив, что их снимают, обезьяны очень разозлились. 

Медик говорит: «Я приехал в Юньнань за лечебными травами и случайно увидел двух целующихся обезьян. Меня это так удивило, что я решил снять их на видео».

Видео уже стало вирусным:

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что на популярном украинском курорте обезьяна покусала ребенка.

Тэги: Китай, мир, зоопарк, обезьяна, курьезы

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