Забавное видео целующихся обезьян взорвало соцсети

Главное: Видео целующихся обезьян набирает популярность в социальных сетях. Его сняли в зоопарке Китая.

Детали: Китайский врач снял забавное видео в зоопарке городского округа Пуэр. Он запечатлел двух целующихся обезьян.

Как пояснил мужчина, животные «пародировали» увиденную ими влюбленную парочку.

Смешно и другое: заметив, что их снимают, обезьяны очень разозлились.

Медик говорит: «Я приехал в Юньнань за лечебными травами и случайно увидел двух целующихся обезьян. Меня это так удивило, что я решил снять их на видео».

Видео уже стало вирусным:

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