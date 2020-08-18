«Сам виноват»: официально увеличилось количество погибших на протестах в Беларуси

Главное: МВД Беларуси официально признало смерть третьего протестующего в Минске. По официальным данным, он по собственной вине попал под машину. Родственники погибшего в это не верят.

Детали: Министерство внутренних дел Беларуси официально подтвердило еще одну смерть во время протестов. Как сообщают naviny.by, это произошло в ночь на 16 августа на Партизанском проспекте в Минске. По официальным данным, на 19-летнего парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль Renault.

Причем, как утверждают в милиции, погибшего просили отойти на тротуар, но он не отреагировал и скончался от полученных в результате ДТП травм.

В МВД подчеркнули, что парень «был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни».

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало видео на своем официальном канале в YouTube.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, в ночь на 16 августа в Минске не происходило никаких массовых акций. По данным СМИ, погибшего зовут Артем Паруков. Его родственники не знают, участвовал ли он на самом деле в массовых акциях в тот день, но не верят в официальную версию событий, представленную полицией.

По мнению двоюродного брата, «он попал под машину, пытаясь убежать от кого-то».

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих. На этот момент было официально известно о двух погибших.

В то же время накануне в Беларуси создали ресурс, на котором собрана информация о людях, пропавших без вести в ходе протестов. В первый же день были объявлены в розыск около 100 человек.