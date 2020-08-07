«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя

Главное: В Минске пресекли вечеринку, где играли песни Виктора Цоя. Ди-джеев задержали.

Детали: Правоохранители запретили мероприятие в Минске, где играли песни Виктора Цоя. Как пишет издание Deutsche Welle, игравших там ди-джеев задержали.

Издание пишет: «Когда из колонок зазвучала песня группы «Кино» Виктора Цоя «Перемен», собравшиеся подпевали, многие подняли вверх руки с белыми браслетами и ленточками».

Как сообщается, «мужчины в костюмах, которые распоряжались на празднике, вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры, а ОМОН оттеснил всех от сцены, а собравшиеся в это время скандировали: «Перемен!», «Верам! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь!».

По данным СМИ, ведущим мероприятия Кирилл Голанов и Владислав Соколовский «сообщили, что их обвинили в срыве семейного праздника грязной политикой». Их задержали.

В тему: 4 августа 2020 года мы писали, что президент страны Александр Лукашенко сообщил о том, что в Беларусь перебросили еще один отряд боевиков.