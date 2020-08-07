Главное: В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. При этом в стране третий день подряд фиксируется антирекорд по заболеваемости.

Детали: Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. Также в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев. Об этом Степанов сообщил на брифинге.

Министр призвал украинцев соблюдать карантинные правила во избежание вспышек заболевания.

«У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни — очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся, до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать о соблюдении правил...», — сказал Степанов.

Тем временем за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1453 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.

Это уже третий день подряд, когда фиксируется антирекорд по COVID-19 в Украине.

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