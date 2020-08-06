Танцующее «живое» мясо стало хитом соцсетей: появилось очень странное видео

Главное: В Twitter появился странный ролик. На нем кусок мяса буквально танцует.

Детали: В социальной сети Twitter пользователь Yo! Artist опубликовала странное видео. На нем кусок мяса буквально танцует на разделочной доске.

В подписи к видео девушка написала, что ее мать хотела приготовить мясо, но когда кусок вдруг начал пульсировать, женщина испугалась и передумала.

Ролик стал вирусным в интернете. Многие гадают: почему ожило мясо? Некоторых зрителей эти кадры даже напугали.

А что думаете вы?

Странное видео:

В тему: 10 августа 2019 года мы писали, что эпичная драка в московском супермаркете стала хитом сети.