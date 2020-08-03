Киевский террорист обезврежен. Появилось видео захвата

Главное: Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре в самом сердце Киева. Несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь центра мог любой желающий.
Детали: Сотрудники СБУ захватили террориста, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка», расположенное в киевском бизнес-центре «Леонардо». Об этом сообщает «Страна».
До этого журналисты зашли в захваченное отделение банка и даже говорили с преступником. Он рассказывал, что всех политиков нужно пересажать.
По информации здания, с Керимовым разговаривала женщина-переговорщик, в этот момент в помещение зашли силовики, им удалось быстро стянуть с ноги мужчины веревку, которая, по его словам, была связана с бомбой.
Стоит отметить, что, несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь бизнес-центра «Леонардо» можно было вполне спокойно.
Работники офисов рассказали, что насильно из здания их не эвакуировали. «Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться», — сказала сотрудница одного из офисов.
В тему: В центре Киева в отделение «Универсал Банка» зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Полиция ведет с ним переговоры.
Позже к бизнес-центру в самом сердце Киева, где неизвестный угрожает взорвать отделение «Универсал Банка», стянули военную технику. Также было названо имя злоумышленника.