Киевский террорист обезврежен. Появилось видео захвата

Главное: Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре в самом сердце Киева. Несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь центра мог любой желающий.

Детали: Сотрудники СБУ захватили террориста, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка», расположенное в киевском бизнес-центре «Леонардо». Об этом сообщает «Страна».

До этого журналисты зашли в захваченное отделение банка и даже говорили с преступником. Он рассказывал, что всех политиков нужно пересажать.

По информации здания, с Керимовым разговаривала женщина-переговорщик, в этот момент в помещение зашли силовики, им удалось быстро стянуть с ноги мужчины веревку, которая, по его словам, была связана с бомбой.

Стоит отметить, что, несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь бизнес-центра «Леонардо» можно было вполне спокойно.

Работники офисов рассказали, что насильно из здания их не эвакуировали. «Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться», — сказала сотрудница одного из офисов.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

В тему: В центре Киева в отделение «Универсал Банка» зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Полиция ведет с ним переговоры.

Позже к бизнес-центру в самом сердце Киева, где неизвестный угрожает взорвать отделение «Универсал Банка», стянули военную технику. Также было названо имя злоумышленника.