В центре Киева неизвестный с бомбой в рюкзаке угрожает взорвать отделение банка

Главное: В центре Киева в отделение «Универсал Банка» зашел неизвестный мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Полиция ведет с ним переговоры.

Детали: Сегодня, 3 августа, в отделение АО «Универсал Банк», который находится в бизнес-центре «Леонардо» на углу улиц Владимирской и Хмельницкого, зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его информации, в помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Все остальные работники покинули здание. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

«Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской», — написал Геращенко.

Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке. Одним из его требований стало заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом ко всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое он выполнил.

Поздно вечером того же дня после короткой перестрелки луцкий террорист странным образом сдался правоохранителям.

При этом, по мнению некоторых экспертов, все это было якобы предвыборной постановкой.

23 июля в Полтаве неизвестный угрожал правоохранителям взорвать гранату у здания суда. Позже он взял в заложники полицейского.

Позже стало известно, что полтавский захватчик отпустил полицейского и убежал в лес.

В ночь на первое августа правоохранители ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника. Момент ликвидации попал на видео.