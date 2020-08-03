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На Крещатике поймали таинственного приезжего поджигателя

Александр Панько
03.08.20 12:01
673
На Крещатике поймали таинственного приезжего поджигателя

Главное: На Крещатике в Киеве сгорел автомобиль. Поджигателя задержали.

Детали: Утром понедельника, 3 августа, на Крещатике в Киеве задержали мужчину, который поджог автомобиль. Машина сгорела.

О ЧП сообщает полиция, видео публикует «Киев Оперативны».

Известно, что нарушитель облил автомобиль зажигательной смесью и поджог его.

Выяснилось, что поджигатель – 39- летний житель Бориспольского района.

Свои действия он не объяснил,

Уже открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Поджигатель

Видео:

В тему: 5 июня 2020 года мы писали, что у стен Верховной Рады протестующие сожгли милицейский «бобик», привезенный из России.

Тэги: Киев, пожар, общество, ЧП, Крещатик, поджигатель, новости Украины

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