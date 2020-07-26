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Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии

Агата Кловская
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Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии

Главное: Украинская группа «Антитела» сняла новый клип с элементами оккультизма и магии. Клип называется «Кино».

Детали: Украинская группа «Антитела» сняли очень странный клип на новую песню «Кино». Пользователи сети обвинили музыкантов в использовании оккультных и магических символов, а также в пропаганде сатанизма.

Так на одном из последних кадров видеоклипа «Кино», главный герой приползает к закопанным в песок головам и падает возле них, образуя фигуру перевернутой пятиконечной звезды.

Кино. Группа Антитела

пентаграмма

Все усиливает следующий кадр, в котором на сцену выходят актеры в образе темных сил.

Кино. Группа Антитела

«Концовка как приход темного, антихриста, войны, уже после того, как клоун ложится вниз головой расправляя руки. Антитела какие-то антихристы», — написал один из пользователей.

 

В тему: Ранее мы сообщали о том, что «масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года.

Тэги: музыка, культура, магия, Антихрист, сатанизм, оккультизм, группа Антитела

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