Группа «Антитела» сняла странный клип с элементами сатанизма, оккультизма и магии

Главное: Украинская группа «Антитела» сняла новый клип с элементами оккультизма и магии. Клип называется «Кино».

Детали: Украинская группа «Антитела» сняли очень странный клип на новую песню «Кино». Пользователи сети обвинили музыкантов в использовании оккультных и магических символов, а также в пропаганде сатанизма.

Так на одном из последних кадров видеоклипа «Кино», главный герой приползает к закопанным в песок головам и падает возле них, образуя фигуру перевернутой пятиконечной звезды.

Все усиливает следующий кадр, в котором на сцену выходят актеры в образе темных сил.

«Концовка как приход темного, антихриста, войны, уже после того, как клоун ложится вниз головой расправляя руки. Антитела какие-то антихристы», — написал один из пользователей.

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