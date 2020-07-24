Пошлые танцы Аллы Пугачевой возмутили соцсети

Главное: Российская певица Алла Пугачева посетила вечеринку на фоне карантина из-за пандемии коронавируса. Ее внешний вид обсуждают социальные сети.

Детали: Социальные сети обсуждают внешний вид и поведение российской певицы Аллы Пугачевой, которая посетила вечеринку на фоне карантина из-за пандемии коронавируса. Появилось видео, которое снял ее супруг Максим Галкин.

На опубликованных кадрах 71-летняя актриса достаточно пошло и вызывающе танцует.

В комментариях многие отметили не только неподобающее поведение певицы, но и ее излишнюю худобу.

Видно, что богемные гости вечеринки пренебрегают социальной дистанцией и не пользуются защитными масками, что также разозлило людей в комментариях.

Также на видео попали кадры, где Алла Пугачева вальяжно курит сигарету прямо в помещении.

Видео:

В тему: прошлым летом Алла Пугачева назвала своей «преемницей» известную украинскую певицу.