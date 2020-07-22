Появилось странное видео задержания луцкого террориста

Главное: В Интернете появилось довольно странное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша (Максим Плойхой). Владимир Зеленский рассказал, как получилось с ним договориться.

Детали: В Сети появилось новое видео задержания луцкого террориста Максима («Плохого») Кривоша. На нем видно, как Максим Кривош стоит возле автобуса больше минуты, ожидая ареста.

«Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм. Может у спецназа в БТРе отказали рации? Иначе как можно объяснить такую странную спецоперацию?», — говорится в подписи к видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего телефонного разговора с луцким террористом Максимом «Плохим» Кривошем. Общались они около десяти минут, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, с Кривошем почти 9 часов беседовали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.

«Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. У нас были перерывы во время встречи с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть другие такие места», — сказал он.

Президент отметил, что предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.

«Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться договориться, чтобы он отпустил людей», — сказал он.

По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10-15 секунд, немного дольше говорит с журналистами, а потом бросает трубку.

«Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит трех человек, и после этого я запишу видео», — отметил Зеленский.

По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях

«Примерно так и произошло — где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат — все живы», — сказал президент.

Тем временем у харьковчанина, которого считают сообщником Кривоша, прошли обыски, он начал активно сотрудничать со следствием, сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

В ходе обысков у него изъяли целый арсенал: 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

По словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления», — уточнили в полиции.

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21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.

Тогда же стало известно, что террорист выпустил троих заложников, а президент Владимир Зеленский выполнил требование и записал видео, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне 2005».

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям.