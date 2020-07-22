На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие

Главное: В Чикаго произошла перестрелка на похоронах. Пострадали четырнадцать человек.

Детали: США потрясла очередная перестрелка. На этот раз – в Чикаго.

Как передает местная полиция, в результате разборок пострадали четырнадцать человек.

Известно, что автомобиль подъехал к похоронной процессии на улицах Чикаго, после чего из него начали стрелять. Участники похорон открыли огонь в ответ.

Отмечается, что машина остановились, бандиты выскочили из нее и, отстреливаясь, бросились убегать.

Видео с места ЧП:

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