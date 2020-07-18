«У вас зашевелятся волосы!»: Киркоров поведал о своей личной жизни странные подробности

Главное: Бывший муж певицы Аллы Пугачевой Филипп Киркоров заявил, что не поддерживает отношения с ней. Также артист поведал о своей личной жизни.

Детали: Российский певец Филипп Киркоров, побывавший в белорусском Витебске на открытии Аллеи звезд, рассказал о своей личной жизни. В частности, он поведал, что не поддерживает отношения с бывшей женой Аллой Пугачевой.

Артист заявил: «Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу».

Говоря о своей личной жизни, Филипп Киркоров сказал: «Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом, и у вас зашевелятся волосы!».

В тему: 29 августа 2018 года мы писали, что Киркоров учинил очередной матерный дебош: видео слили в сеть.